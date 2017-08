‘Als ik Veltman was geweest, dan had ik mijn spullen gepakt’

Dick Advocaat laat Timothy Fosu-Mensah donderdagavond debuteren voor het Nederlands elftal. De bondscoach geeft de verdediger van Crystal Palace de voorkeur boven onder anderen Joël Veltman en daar begrijpt Rafael van der Vaart weinig van.

De 109-voudig international van Oranje zei in de studio van de NOS dat hij het zou kunnen begrijpen wanneer Veltman gefrustreerd is: “Als ik Veltman was geweest, dan had ik mijn spullen gepakt”, aldus de aanvallende middenvelder van FC Midtjylland.

“Het had logisch geweest als Veltman zou spelen, maar Fosu-Mensah heeft het binnen anderhalve dag voor elkaar gekregen om in de basis te starten”, aldus Van der Vaart. Fosu-Mensah wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Crystal Palace.