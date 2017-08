VIDEO - Japan na fraaie doelpunten als vierde land zeker van WK

Japan is zeker van deelname aan het WK 2018. De Aziatische grootmacht is er sinds 1998 steevast bij en greep donderdag een ticket voor de eindronde in Rusland, door Australië met 2-0 te verslaan na fraaie doelpunten van Takuma Asana en Yuske Ideguchi. Het team van Vahid Halilhodžic is na gastland Rusland, Brazilië en Iran het vierde land dat zich heeft geplaatst.