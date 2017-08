Ajax laat voormalig Belgisch jeugdinternational terugkeren naar thuisland

Nathan Leyder verruilt Ajax voor Vigor Wuitens Hamme, zo maakte Belgische club via zijn website bekend. De twintigjarige verdediger had in Amsterdam nog een contract tot 2018, maar mocht desondanks vertrekken. Afgelopen twee seizoenen werd de Belg geteisterd door zwaar blessureleed.

Door een afgescheurde kruisband, een meniscusblessure en kraakbeen dat verwijderd moest worden, stroomde Leyder pas halverwege afgelopen seizoen door naar Jong Ajax. De Belgische verdediger stond te boek als groot talent in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en leek in de voetsporen van Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld te gaan treden. Zwaar blessureleed gooide echter roet in het eten voor de Belgisch jeugdinternational.

Afgelopen halfjaar speelde Leyder slechts één minuut bij Jong Ajax. “Twee jaar blessureleed poets je niet in tien dagen weg. Ik heb tijd nodig om terug op niveau te komen. Ik leg mezelf geen druk op. Elke dag doe ik mijn best op trainingen en dan zien we wel hoe ik er over zes maanden voor sta”, zei Leyder in januari op de website van Ajax.

De verdediger trekt nu naar Hamme, dat op het derde niveau in België speelt. Ajax nam Leyder in 2013 over van Zulte Waregem. In Amsterdam speelde hij in de Onder-17 en Onder-19, voordat hij zich bij Jong Ajax voegde. Eerder kwam Leyder uit voor Club Brugge en Royal Excel Moeskroen.