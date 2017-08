FC Twente haalt Slagveer op huurbasis terug naar de Eredivisie

FC Twente heeft zich versterkt met Luciano Slagveer, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van Lokeren, dat hem deze zomer transfervrij overnam van sc Heerenveen. Zodoende slaat Twente voor de tweede keer toe in het slot van de transfermarkt; woensdag verbond Thomas Lam zich al aan de Enschedeërs.

Slagveer kwam weinig aan spelen toe bij Lokeren, waar hij nog tot medio 2020 onder contract staat. Bij de eerste drie competitiewedstrijden van het lopende seizoen mocht de rechtsbuiten nog invallen, maar daarna zat hij niet meer bij de wedstrijdselectie. Bij Heerenveen kende hij een succesvollere periode, met in totaal 136 wedstrijden, 25 goals en 17 assists.

"Een mooie club, met een topstadion en luidruchtige supporters", zegt Slagveer op de website van zijn nieuwe werkgever. "Daar krijg ik een warm gevoel bij. Begin deze zomer heb ik de stap gemaakt naar Lokeren, maar in de eerste maanden is het in België niet geworden wat ik ervan had verwacht. Na de trainerswissel zou ik minder kans maken om te spelen en dat hoop ik hier bij FC Twente wel te realiseren."

Twente is al een tijdje op zoek naar extra versterkingen en na de belabberde seizoensstart met nul punten uit drie wedstrijden was vers bloed gewenst voor de club van trainer René Hake, die onder druk zou staan. Na Tom Boere, Marko Kvasina, Nikola Gjorgjev, Adnane Tighadouini en Isaac Buckley-Ricketts is Slagveer al de zesde offensieve versterking van Twente.