Eredivisie-topscorer laat kans op Bundesliga schieten

Als PSV geen verdedigers meer verkoopt, zal Jordy de Wijs in de komende dagen nog verhuurd worden aan Excelsior. Sparta, PEC Zwolle, FC Twente en sc Heerenveen waren ook geïnteresseerd, maar De Wijs geeft de voorkeur aan Excelsior. (Eindhovens Dagblad)