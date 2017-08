‘SC Heerenveen haalt opvolger Van Aken voor vier ton weg bij FC Utrecht’

Het lijkt erop dat Joost van Aken in de komende twee dagen nog naar Sheffield Wednesday gaat verkassen. Dat betekent dat sc Heerenveen op zoek moet naar een vervanger en de Friezen hebben die reeds gevonden. Volgens de Leeuwarder Courant staat Ramon Leeuwin van FC Utrecht op het punt om naar het Abe Lenstra Stadion te verkassen.

Als Van Aken daadwerkelijk naar Engeland verkast, rondt sc Heerenveen direct de transfer van Leeuwin af. Van Aken moet het in de komende dagen nog met Sheffield Wednesday eens worden over een contract en de medische keuring in Engeland doorstaan. Als dat allemaal geen problemen oplevert, verruilt Leeuwin FC Utrecht voor een dienstverband in Friesland.

Leeuwin is in de Domstad basisspeler, maar FC Utrecht heeft er desondanks geen problemen mee om hem te verkopen. Zijn contract loopt in 2018 af en de Utrechters houden nu nog een bedrag van 400.000 euro over aan de verdediger. Bovendien zou trainer Erik ten Hag ook bijzonder gecharmeerd zijn van Dario Dumic, waardoor FC Utrecht al een geschikte vervanger voor Leeuwin in huis heeft.

FC Utrecht nam Leeuwin in 2014 over van SC Cambuur, waar hij toen een jaar onder contract had gestaan. De verdediger speelde eerder voor ADO Den Haag en AGOVV. Bij FC Utrecht kwam Leeuwin tot 112 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists leverde.