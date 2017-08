‘Ajax kan Dolberg nu verkopen, alleen zo valt die aankoop te rechtvaardigen’

Ajax maakte maandag na dagen van geruchten de rentree van Siem de Jong officieel en de meningen over de terugkeer van de voormalige aanvoerder zijn verdeeld. De middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis ook voor PSV speelde, sukkelde de laatste jaren bij Newcastle United met blessures en slaagde er in Engeland nooit in om indruk te maken. Aad de Mos heeft dan ook zijn twijfels.

“Dit is niet te geloven. Kenny Dalglish legde me ooit eens uit: ‘Je moet geen oud-, geen luie en geen geblesseerde spelers terughalen’. Siem de Jong is niet lui, maar die andere twee aspecten gaan voor hem op. Deze aankoop is niet te volgen”, vertelt de oud-trainer in gesprek met Voetbal International. “Ik heb direct geroepen dat Ajax nu Kasper Dolberg wel van de hand kan doen, dat is de enige manier om de aankoop opeens te rechtvaardigen.”

De Mos denkt dat De Jong anders alleen spelers als Carel Eiting en Frenkie de Jong in de weg gaat lopen aangezien Ajax dit seizoen door de vroege uitschakeling in de Champions- en Europa League enkel voor de landstitel en de KNVB Beker strijdt. Kenneth Perez is het daar overigens niet mee eens. De voormalige Ajacied vindt dat De Jong in het verleden van grote waarde is geweest voor Ajax en dat hij vorig seizoen bij PSV, mits fit, ook liet zien belangrijk te kunnen zijn.

De voormalig Deens international kijk daarnaast uit naar de dynamiek die gaat ontstaan tussen De Jong en Hakim Ziyech: “Ik voorzie daarbij een boeiende concurrentiestrijd met Hakim Ziyech. Twee totaal verschillende types om de rol van aanvallende middenvelder in te vullen, en die concurrentie kan ook bij Ziyech het beste omhoog halen.”