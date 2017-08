‘Manchester City betrekt held van eerste speelrondes in megadeal’

Het is Manchester City menens in de strijd om Alexis Sánchez. De kapitaalkrachtige Premier League-club heeft Arsenal een vast geldbedrag plus Raheem Sterling aangeboden, zo verzekert de Daily Mirror dinsdagochtend. Arsenal heeft meermaals aangegeven dat Sánchez niet te koop is, ondanks dat zijn contract nog maar een jaar doorloopt.

Volgens de Engelse krant staan beide clubs inmiddels in contact en heeft Arsenal het bod uit Manchester in beraad. Sterling is het seizoen goed begonnen, maar Manchester City vermoedt dat er geen andere mogelijkheid is om Arsenal te overtuigen dan om de aanvaller in de deal te betrekken. De vermeende vraagprijs van 75 miljoen euro wordt immers te hoog bevonden door the Citizens. Het blijft volgens de Daily Mirror 'onwaarschijnlijk' dat Arsenal akkoord gaat met de verkoop van Sánchez.

Sterling maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen indruk met doelpunten tegen Real Madrid, Tottenham Hotspur en West Ham United. In de tweede competitiewedstrijd van het seizoen deed Sterling de tweede helft mee tegen Everton en bezorgde hij zijn club een punt. Dat leverde Sterling zaterdag een basisplek op Bournemouth en opnieuw was hij van levensbelang: diep in de blessuretijd zorgde Sterling voor de 1-2. Door zijn doelpunt met het publiek te vieren liep hij wel tegen zijn tweede gele kaart op.

De Engelsman, die drie jaar geleden voor 62,5 miljoen euro overkwam van Liverpool, ligt nog drie seizoenen vast bij de Champions League-opponent van Feyenoord. Sánchez is volgens Sky Sports ongelukkig bij Arsenal, zeker na de oorwassing op bezoek bij Liverpool (4-0). De club kan de Chileen geen Champions League-voetbal bieden en Sánchez verlengt zijn aflopende contract voorlopig niet. De club ontkende dinsdagochtend in gesprek met Sky Sports echter dat Sánchez een transferverzoek heeft ingediend.