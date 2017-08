FC Groningen werkt niet mee aan vertrek: ‘Voor ons onbespreekbaar’

Sergio Padt blijft dit seizoen hoe dan ook bij FC Groningen. Geïnteresseerde partijen hoeven zich wat algemeen directeur Hans Nijland betreft in dit stadium van de transferperiode niet meer te melden in het NoordLease Stadion. Hij noemt een transfer van de doelman ‘onbespreekbaar’.

“Heb je hem afgelopen zondag zien keepen? Sergio was de beste man op het veld', zegt Nijland in gesprek met Voetbal International over de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Of hij deze week nog gaat vertrekken? Nee. Dat is wat ons betreft onbespreekbaar. Naast het feit dat er op dit moment niks concreets speelt, is het te laat. In een paar dagen tijd ga je nooit meer een geschikte vervanger halen.”

Padt maakte vorig seizoen al een uitstekende indruk tussen de palen bij FC Groningen. Desondanks durven grotere clubs het vooralsnog niet met hem aan en daar is Nijland verbaasd over. “Deze zomer hebben er veel keepers van club gewisseld. Het is vreemd dat er geen club voor Sergio is gekomen. Ja, de clubs hebben liggen slapen. Daar zijn wij alleen maar blij mee: we hebben hem hard nodig.”