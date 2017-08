De Jong verkoos Ajax boven andere opties: ‘Het voelt als thuiskomen’

Siem de Jong is teruggekeerd op het oude nest en heeft voor drie jaar getekend bij Ajax. De middenvelder komt over van Newcastle United, waar hij zeer weinig aan spelen is toegekomen in zijn driejarig dienstverband bij de Engelse club. De Jong zag al aankomen dat hij ook dit jaar onder manager Rafael Benítez nauwelijks speelminuten zou krijgen en stemde in met een vertrek, waarbij Ajax niet de enige optie was.

"Ik heb in de voorbereiding het idee gekregen dat ik niet echt in de plannen zou voorkomen", legt De Jong uit op de clubsite van de Amsterdammers. "Als er een optie zou komen, was dat bespreekbaar. Toen meldde Ajax zich, nu iets meer dan een week geleden. Dat was voor mij een mooie kans. Een plek die ik ken, het voelt toch een beetje als thuiskomen."

De Jong koos voor een terugkeer naar Amsterdam, maar de zesvoudig Oranje-international had ook andere mogelijkheden. "Dat voelde allemaal nog net niet goed. Toen Ajax belde, voelde dat als een ideale stap. Daarom ben ik heel blij dat het nu gelukt is." De Jong hoopt net als voor zijn vertrek bij Ajax een leidende rol te vervullen. "Ik moet de toon zetten op de training en jonge jongens helpen."

De ex-PSV'er claimt topfit te zijn, maar kampte sinds zijn vertrek naar Engeland met verschillende blessures. "Ik heb de gehele voorbereiding getraind", aldus de 28-jarige middenvelder. "Ik ben niet minder fit dan anders en voel me sterk. Ik heb drie moeilijke jaren gehad en ben blij dat ik vorig jaar veel getraind en gespeeld heb zonder geblesseerd te raken. Hopelijk ga ik nog goede jaren meemaken."