Ajax schakelt oude bekende in voor Neres: ‘Aandacht geven, dat helpt’

Ajax kon zondagmiddag opgelucht ademhalen na de 0-2 overwinning op bezoek bij VVV-Venlo. De zege was meer dan welkom, nadat de ploeg van trainer Marcel Keizer een paar dagen eerder werd uitgeschakeld op weg naar de groepsfase van de Europa League. Nu de interlandperiode is aangebroken, laat de coach zijn licht schijnen over het duel in Venlo, de goede indruk die Klaas-Jan Huntelaar maakt en gaat hij in op de situatie van David Neres, die sinds kort op het trainingsveld wordt bijgestaan door zijn Braziliaanse landgenoot Wamberto.