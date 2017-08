Arsenal denkt aan groeibriljant Pierie: ‘Aan kwaliteit zit geen leeftijd'

Kik Pierie werd zaterdag tegen ADO Den Haag met 17 jaar en 37 dagen de jongste basisklant ooit van sc Heerenveen in een regulier Eredivisie-seizoen. De verdediger verving Joost van Aken, die mogelijk verkast naar Sheffield Wednesday, en deed dat naar behoren. Volgens De Telegraaf doet Heerenveen er slim aan om het contract van Pierie open te breken en te verlengen.

Het talent weet zich al sinds zijn vijftiende gevolgd door onder meer Arsenal, schrijft de krant. Om die belangstelling voor te zijn, kwam Heerenveen een driejarig contract met de jongeling overeen, dat op zijn zestiende verjaardag inging. Die verbintenis loopt nog twee jaar door. Pierie en zijn familie zetten al jaren in op een doorbraak bij Heerenveen en kiezen bewust niet voor een buitenlands avontuur. Met het vertrek van aanvaller Dennis Johnsen in het achterhoofd is het echter belangrijk dat Heerenveen aantoont dat het vertrouwen van twee kanten komt.

Johnsen wilde zijn tot medio 2018 lopende contract niet verlengen en werd verkocht aan Ajax. Tot de afgelopen voorbereiding kreeg de Noor geen kans bij het eerste elftal en daarom opteerde hij voor een vertrek. Omdat Van Aken op het punt staat ook te transfereren, zo meldt de krant, hoeft Heerenveen het geduld van Pierie niet op de proef te stellen. De jeugdexponent toonde tegen ADO (1-2) al aan over het gewenste niveau te beschikken: hij verplaatste het spel en was met een 'voorassist' betrokken bij beide Friese doelpunten.

"Aan kwaliteit zit geen leeftijd en als je voelt dat er kansen zijn, dan moet je die grijpen. Of je nou 17, 23 of 34 bent", weet Pierie. "Een vervanger is niet nodig? Als het aan mij ligt niet", lacht hij. Jurgen Streppel is niet verrast door het goede optreden van zijn pupil. "Dat Kik gelijk dit niveau haalde is niet uitzonderlijk, het is zijn niveau. Kik zat er al zo kort achter, dat het een kwestie van tijd was dat hij de plek van Van Aken zou overnemen. Hij is een heel groot talent, waarvan ik hoop dat hij nog heel lang in Nederland blijft."