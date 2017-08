Toekomst ‘naïeve’ De Boer bij Crystal Palace hangt aan zijden draadje

De toekomst van Frank de Boer bij Crystal Palace hangt volgens the Guardian aan een zijden draadje. Na drie wedstrijden zonder punten staan de Londenaren troosteloos onderaan in de Premier League. De clubleiding is 'niet onder de indruk' van de seizoensstart én van het werk van De Boer. De oefenmeester laat niet in voldoende mate zien zich te kunnen aanpassen aan Engeland.

In juni werd De Boer aangesteld om 'evolutie, niet revolutie' te brengen. Het doel was om van Crystal Palace een stabiele Premier League-club te maken die zich niet hoefde te bekommeren om degradatie, maar daar lijkt weinig van terecht te komen. De technische staf heeft moeite met de eisen en wensen van De Boer. De nieuwe trainer blijft hameren op de tactiek van balbezit, met daarin een belangrijke rol voor de achterste drie verdedigers.

Er is 'bezorgdheid' binnen het bestuur over de 'naïviteit' van De Boer. Hij toont zich niet flexibel genoeg in zijn tactische keuzes om succesvol te kunnen zijn in de Premier League, zo zou de clubleiding vrezen. Crystal Palace verloor de eerste drie competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen: Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0) en Swansea City (0-2) waren achtereenvolgens te sterk. Het povere optreden tegen Swansea op zaterdag en de tactische keuzes van De Boer in die wedstrijd zetten de verhoudingen verder op scherp.

De Boer begon met drie centrumverdedigers en schakelde in de rust over naar een 4-3-3-systeem, dat evenmin succesvol bleek. Voorzitter Steve Parish zou het weekend hebben gebruikt om zijn opties te wegen. De Boer is pas 63 dagen werkzaam op Selhurst Park en de clubleiding geeft hem liever nog even de tijd. De afgelopen weken hebben het bestuur echter aan het denken gezet. Een 'stevig besluit' over de toekomst van De Boer zal in de interlandperiode worden genomen. De onlangs aangestelde technisch directeur Dougie Freedman zou op interim-basis aangesteld kunnen worden als nieuwe trainer, mocht het doek vallen voor De Boer.