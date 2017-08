Persoonlijk drama dreigt voor begeerde Excelsior-spits: ‘Ziet er niet goed uit’

Stanley Elbers dreigt een transfer naar Montpellier in rook op te zien gaan. De 25-jarige vleugelspits van Excelsior zou zaterdagavond in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo bekeken zijn door de Franse club, maar Elbers haakte halverwege de eerste helft af met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

De aanvaller greep na ongeveer twintig minuten spelen naar zijn knie. "Waarschijnlijk is er schade aan de binnenband, het ziet er niet goed uit", zei trainer Mitchell van der Gaag van de Kralingers bij FOX Sports over het uitvallen van Elbers, die de eerste drie wedstrijden dit seizoen als basisspeler begon en nog een contract tot halverwege volgend jaar heeft bij Excelsior.

Elbers weet zich daarnaast volgens FOX Sports ook gevolgd weten door SpVgg Greuther Fürth, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. De linkspoot blijft zelf rustig onder alle geruchten. "Het moet de juiste stap zijn en op dit moment voel ik me goed bij Excelsior. Ik sta open voor het buitenland, in Nederland blijf ik het liefst bij Excelsior", aldus Elbers.