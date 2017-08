‘Sánchez krijgt direct concurrentie na transfer van 10,5 miljoen euro’

Juan Marcos Foyth wordt de volgende aanwinst van Tottenham Hotspur. Cielo Sports meldt dat de negentienjarige centrale verdediger maandag naar Londen vliegt en na de medische keuring zijn handtekening zet onder een vijfjarig contract.

Foyth heeft zaterdagochtend afscheid genomen van zijn medespelers van Estudiantes en maakt nu voor 10,5 miljoen euro de overstap naar het Tottenham van manager Mauricio Pochettino. De club uit Londen versterkte zich eerder deze zomer met doelman Paulo Gazzaniga van Southampton en verdediger Davinson Sánchez van Ajax.

Foyth leek aanvankelijk op weg naar Paris Saint-Germain, want voorzitter Juan Sebastián Verón vertelde eind juli dat er een akkoord was bereikt over een transfersom van minimaal tien miljoen. “Het enige wat er nu moet gebeuren, is dat de verantwoordelijkheden tot een deal moeten komen”, vertelde de oud-middenvelder aan Radio Contintenal.