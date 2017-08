‘Van Dijk ruilt zaakwaarnemer in en wil transfer forceren’

Wasserman is niet langer de zaakwaarnemer van Virgil van Dijk, zo meldt de Irish Independent. De verdediger denkt met een andere agent meer kans te maken op een doorbraak in de onderhandelingen met Southampton. De international van Oranje is immers nog altijd uit op een £70m move naar Chelsea of Liverpool.

Van Dijk zette Henk-Maarten Chin in december aan de kant voor het Londense kantoor Wasserman, dat niet verward moet worden met het Nederlandse Wasserman. In die periode tekende hij ook een nieuw zesjarig contract met Southampton, wat betekende dat hij tot de zomer van 2022 kwam vast te liggen bij the Saints. Hij sprak toen af dat hij in ieder geval de eerstkomende twee jaar niet zou vertrekken bij de club.

De 26-jarige Van Dijk zou volgens die clausule nu nog ten minste één jaar moeten blijven, maar is dat niet van plan. Hij hoopt dat een ander managementbureau de gesprekken met Southampton mogelijk goed kan doen en dat een transfer zo alsnog geforceerd kan worden. De twaalfvoudig international miste de eerste drie competitiewedstrijden van Southampton van dit seizoen en deed ook niet mee tegen Wolverhampton Wanderers in de beker.

De kans dat Southampton meewerkt aan een transfer lijkt overigens niet groot te zijn. Men liet vorige week woensdag in een statement weten dat Van Dijk in de huidige window ‘niet te koop’ is: “Het is niet persoonlijk en het draait niet om hem als persoon. Het gaat om het grote plaatje. We slaan met Southampton een nieuwe weg in en als we een speler willen behouden, dan is hij niet te koop”, vertelde voorzitter Ralph Krueger.