‘Dortmund steekt voelsprieten uit naar Ajax voor opvolging Dembélé’

Borussia Dortmund nam vrijdag voor een bedrag van maximaal 147 miljoen euro afscheid van Ousmane Dembélé en de Duitsers hebben nog een week om een vervanger van de Fransman op te pikken. Naast een aantal andere bekende namen prijkt ook die van Kasper Dolberg op het lijstje van de club van Peter Bosz, zo weet BILD te melden.

De Duitse krant schrijft dat technisch directeur Michael Zorc inmiddels zijn ‘voelsprieten heeft uitgestoken’ wat betreft de mogelijke komst van Dolberg, die ‘perfect in het profiel zou passen’. Dolberg speelde het afgelopen seizoen bij Ajax dan wel als spits, maar begon zijn loopbaan als linksbuiten en kan nog steeds op die positie uit de voeten.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de jonge Deen in verband wordt gebracht met die Borussen: toen Bosz net de overstap had gemaakt naar het Signal Iduna Park gingen soortgelijke geruchten ook rond. BVB weet in ieder geval dat het flink in de buidel zal moeten tasten als het Dolberg daadwerkelijk over wil nemen. Een eerder bod van vijftig miljoen euro van AS Monaco werd door directeur spelerszaken Marc Overmars nog naar de prullenbak verwezen.

De aanvaller van de Amsterdammers is niet de enige kandidaat, daar Dortmund ook naar Malcom van Girondins Bordeaux en Olympique Lyons Maxwell Cornet zou kijken. Volgens BILD is de vermeende interesse van Dortmund in Julian Draxler ‘uit de lucht gegrepen’. Als Dortmund daadwerkelijk voor Cornet gaat, zou dat ook weer gevolgen kunnen hebben voor Ajax. Lyon pikte eerder al Kenny Tete op in de Johan Cruijff ArenA en heeft naar verluidt ook interesse in Hakim Ziyech.