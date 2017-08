‘PSV anticipeert op mogelijke transfer en praat over Argentijns international’

José Luis Gómez gaat mogelijk de defensie van PSV van een nieuwe impuls voorzien. Diverse media in Argeninië maken melding van onderhandelingen tussen PSV en Lanús over een eventuele transfer van de 23-jarige verdediger. De interesse in Gómez valt samen met een eventueel vertrek van Santiago Arias uit Eindhoven.

Lanús zou een eerste bod van PSV hebben afgeslagen, maar de clubs zijn hoe dan ook nog in gesprek. De verdediger is voor het eerstvolgende competitieduel met Talleres 'wegens klachten aan de knie' buiten de selectie gelaten. Enkele lokale media zetten inmiddels vraagtekens achter de berichtgeving van Lanús.

Gómez speelde eerder voor Racing Club, San Martin de San Juan en kwam met Argentinië uit op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro. De rechtsback maakte twee maanden geleden zijn officieuze debuut als A-international, in de oefeninterland tegen Brazilië (0-1 winst).