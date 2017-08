Ibrahimovic lacht: ‘Als hij me niet aanspeelt, gaat hij niet spelen’

Zlatan Ibrahimovic heeft zich voor een jaar verbonden aan Manchester United en de 35-jarige spits kijkt ernaar uit om weer op Old Trafford te voetballen wanneer hij volledig is hersteld van een knieblessure. De Zweed looft de aankopen die de Engelse topclub heeft gedaan en verwacht dat Henrikh Mkhitaryan komend voetbaljaargang een belangrijke rol gaat vervullen bij the Red Devils.

"Ik denk dat dit seizoen het seizoen van Mkhitaryan wordt. Vorig jaar begon hij stroef, maar toen ging hij steeds beter spelen en hij is dit seizoen fantastisch begonnen", zegt Ibrahimovic in gesprek met ESPN over de Armeense middenvelder, die in twee wedstrijden in de Premier League al vier assists heeft afgeleverd. "Mensen onderschatten hem, omdat hij niet zo'n grote naam is."

"Het kan zijn omdat hij van een klein land komt. Dit jaar zal hij de waardering krijgen die hij verdient met zijn kwaliteiten. Ik zou altijd gokken op Mkhitaryan. Als hij me niet aanspeelt, gaat hij niet spelen. Geintje!", lacht de spits. Ibrahimovic gaat ook in op het aankoopbeleid van United en zegt dat Romelu Lukaku, Victor Lindelöf en Nemanja Matic goede versterkingen zijn.

"Het vastleggen van Matic was het belangrijkste", concludeert de routinier, die vorig seizoen 46 duels speelde voor the Red Devils, waarin hij 28 keer scoorde. "Hij brengt stabiliteit in het team dat het vorig jaar niet had. Dat had het team nodig, een speler die constant een topniveau haalt. Lukaku is ook een topaankoop, maar de belangrijkste is Matic."