Tien dingen die je moet weten in aanloop naar PSV - Roda JC Kerkrade

PSV is het seizoen uitstekend gestart, de eliminatie in de Europa League uitgezonderd. Het team van Phillip Cocu versloeg zowel AZ als NAC Breda en treft in Roda JC Kerkrade een tegenstander die na de nederlagen tegen PEC Zwolle en Vitesse nog op de eerste punten wacht. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zondag vanaf 16.45 uur.

o Roda JC Kerkrade bleef in zijn laatste drie Eredivisie-seizoenen telkens ongeslagen in het eerste competitieduel met PSV van het seizoen: één overwinning, twee remises.

o Roda JC Kerkrade is in alle competities al 399 minuten zonder een doelpunt tegen PSV, terwijl de laatste Roda-treffer tegen de Eindhovenaren een eigen doelpunt van Joshua Brenet was.

o Slechts twee keer eerder deze eeuw zette PSV een langere reeks thuisoverwinningen in de Eredivisie neer dan de huidige van twaalf (18 in december 2005, 13 in februari 2015).

o PSV maakte in de laatste tien Eredivisie-duels in totaal negen doelpunten uit hoekschoppen, waaronder twee afgelopen week tegen NAC Breda.

o Hirving Lozano kan de tweede PSV’er ooit worden die in zijn eerste drie Eredivisie-wedstrijden voor de club tot scoren komt, na Dries Mertens in 2011.

o In de laatste twaalf wedstrijden in alle competities kwam de startende centrumspits van PSV niet tot scoren van binnen het strafschopgebied van de tegenstander.

o Roda JC Kerkrade verloor de eerste twee competitieduels en kan voor het eerst in de clubhistorie puntloos zijn na de eerste drie Eredivisie-duels van een seizoen.

o Roda JC Kerkrade wacht al dertien uitduels in de Eredivisie op een overwinning: vijf remises, acht nederlagen. De laatste keer dat de club buitenshuis langer zonder zege bleef was in september 1988: 16 uitduels op rij.

o Chris Kum kan tegen PSV zijn 250e Eredivisie-wedstrijd spelen. Dat is ook de club waar hij op 29 januari 2006 zijn Eredivisie-debuut tegen maakte (0-2 nederlaag met ADO Den Haag) en vaker van verloor dan van iedere andere Eredivisie-club: elf keer.

o Met 31 succesvolle passes vond Ard van Peppen vijf keer vaker dan elke andere Roda JC’er een medespeler op de helft van de tegenstander.