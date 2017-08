‘Ajax zei dat ik hun ‘absolute Wunschspieler’ voor de defensie was’

In navolging van Ajax heeft ook Rapid Wien melding gemaakt van de transfer van Maximilian Wöber. Sportief directeur Fredy Bickel had de negentienjarige centrale verdediger liever behouden, maar kon uiteindelijk geen ‘nee’ zeggen tegen een bod van naar verluidt zevenenhalf miljoen euro, zo vertelt hij op de clubwebsite.

“We wilden Wöber natuurlijk niet laten gaan, we wilden hem zo lang mogelijk bij de club houden. Een paar weken geleden hebben we een erg lucratief bod van Ajax afgewezen. Ze hebben hun interesse later geïntensiveerd en daardoor kwamen we op een punt terecht waarop we het gewoon niet meer tegen konden houden”, aldus Bickel, die aangeeft dat hij met de transfersom van Wöber twee of drie nieuwe spelers wil halen.

Wöber is blij met zijn transfer, maar vindt het niet makkelijk om Rapid te verlaten. De linkspoot speelde uiteindelijk 24 wedstrijden in het eerste elftal en daarin kwam hij tot twee doelpunten. “De beslissing is mij zwaar gevallen. Ik heb mij bij Rapid altijd erg goed gevoeld en ben de club dankbaar voor alles. Ik was er een paar dagen van overtuigd dat ik het seizoen hier zou afmaken, maar Ajax wilde mij per se nu al aan hun selectie toevoegen.”

“Ze zeiden dat ik hun absolute Wunschspieler voor de verdediging was. Ajax is een club van wereldfaam, stond vorig seizoen in de finale van de Europa League en heeft nu nog een kans om de groepsfase te bereiken. Ik wilde deze kans sowieso aangrijpen en wens Rapid tegelijkertijd heel veel succes voor het komende seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega’s ook zonder mij mooie successen met Rapid kunnen boeken”, aldus Wöber, die voor vier seizoenen heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA.