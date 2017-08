‘Paris Saint-Germain meldt zich in Napels met miljoenenbod op Reina’

Paris Saint Germain is nog lang niet klaar op de transfermarkt. De kapitaalkrachtige club wordt onder meer in verband gebracht met een transfer met Kylian Mbappé van AS Monaco, maar volgens Sky Italia winkelt PSG ook in Napels. Volgens de Italiaanse zender hebben de Fransen reeds zeven miljoen euro geboden voor José Reina.

De doelman van Napoli ligt nog tot medio 2018 vast bij de club en dinsdag kwamen verhalen naar buiten dat de Spanjaard niet van plan is om het nieuwe contractvoorstel van de Italianen te ondertekenen. PSG wil Reina, die volgende week 35 jaar wordt, graag naar Parijs halen en heeft naast een bod voor Napoli ook al persoonlijk gepraat met de sluitpost.

Naar verluidt bieden les Parisiens een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar. Volgens Sky Italia is het onwaarschijnlijk dat voorzitter Aurelio De Laurentiis het miljoenenbod accepteert. Reina speelt sinds de zomer van 2015 voor Napoli, nadat hij voor ongeveer twee miljoen euro overkwam van Bayern München. Daarvoor speelde de doelman voor Liverpool, Villarreal en Barcelona.