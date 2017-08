Premier League breekt nu al transferrecord door komst Hoedt

De clubs uit de Premier League hebben nog niet eerder zo veel geld uit aan nieuwe spelers als in deze transferperiode. De transfer van Wesley Hoedt van Lazio naar Southampton voor ongeveer zeventien miljoen euro zorgde ervoor dat het record van 1,28 miljard van vorig jaar, een week voor de deadline, al is overtroffen.

Vooral in Manchester is er fors met geld gesmeten om de selecties op orde te krijgen, weet Sporting Intelligence te melden. Manchester City was tot nu toe goed voor een bedrag van 240 miljoen euro aan nieuwe spelers, met transfers van onder anderen Benjamin Mendy (57,5 miljoen), Kyle Walker (51 miljoen), Bernardo Silva (50 miljoen), Ederson (40 miljoen) en Danilo (30 miljoen).

Manchester United was met een totaal uitgegeven bedrag van ruim 164 miljoen aan Romelu Lukaku, Victor Lindelöf en Nemanja Matic een goede tweede. Ook Ronald Koeman heeft al flink wat geld gespendeerd op de transfermarkt. Met 152 miljoen euro maakt Everton de top drie van Engeland compleet. Koeman laat grootmachten als Arsenal en Chelsea, maar ook stadsgenoot Liverpool vooralsnog achter zich.