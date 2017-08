Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Feyenoord - Willem II

Feyenoord heeft na twee speeldagen nog geen punt laten liggen, na de zeges op FC Twente en Excelsior. Tegenstander Willem II wacht echter nog op het allereerste punt, daar de ontmoetingen met Excelsior en FC Utrecht verloren gingen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting van zondag om 12.30 uur in De Kuip.

o Willem II verloor 34 van de 41 uitduels met Feyenoord in de Eredivisie, naast vier zeges en drie remises. Alleen NAC Breda kreeg vaker klop op bezoek bij de Rotterdammers: 35 nederlagen.

o Willem II is de enige Eredivisie-club waartegen Giovanni van Bronckhorst als trainer nog geen doelpunt incasseerde. De Tilburgers staan in totaal al 376 minuten droog tegen de Rotterdammers.

o Feyenoord stond in de afgelopen twaalf thuisduels in de competitie geen enkele minuut op achterstand. De laatste keer dat de club meer opeenvolgende thuiswedstrijden niet op achterstand stond was in november 1985: vijftien duels op rij.

o Jean-Paul Boëtius was in zijn laatste twee duels telkens betrokken bij een Feyenoord-doelpunt. Het overkwam de aanvaller slechts één keer dat hij in meer opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden een goal maakte of voorbereidde: vijf, tussen december 2013 en januari 2014.

o Nicolai Jörgensen kwam vaker niet dan wel tot scoren in een thuiswedstrijd voor Feyenoord in de Eredivisie: acht om negen. De Deen scoorde slechts in drie van zijn laatste negen thuiswedstrijden voor Feyenoord, maar kwam in totaal wel tot dertien goals.

o Jan-Arie van der Heijden won tot nu toe alle zeven Eredivisie-wedstrijden tegen zijn oude club Willem II (waar hij 58 competitieduels voor speelde) en hield in deze duels liefst vijf keer de nul.

o Willem II is de laatste ploeg buiten de traditionele top drie die een Eredivisie-duel op bezoek bij Ajax, Feyenoord of PSV wist te winnen, ruim een jaar geleden (Ajax-Willem II 1-2, 20 augustus 2016).

o Willem II won de minste luchtduels van alle Eredivisie-clubs over de eerste twee duels (20), terwijl Feyenoord juist de meeste won (49).

o Willem II kan voor de derde keer ooit geen punten pakken uit de eerste drie Eredivisieduels. In 2010/11 werd het met een negatief clubrecord aan punten (vijftien) achttiende; in 1997/98 werd het uiteindelijk nog vijfde.

o Erwin van de Looi ontmoette als trainer al 23 teams in de Eredivisie. Feyenoord is de enige ploeg die hij nog niet wist te verslaan: drie remises, vijf nederlagen.