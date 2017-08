Berbatov verlaat Europa en kiest voor hereniging met Meulensteen

Dimitar Berbatov vervolgt zijn voetballoopbaan in India. De spits heeft een contract getekend bij Kerala Blasters, zo meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De routinier komt daar met René Meulensteen een oude bekende tegen, aangezien zij hebben samengewerkt bij Manchester United en Fulham.

De 36-jarige aanvaller tekent voor een jaar in het Aziatische land. Berbatov stond tot juni vorig jaar onder contract bij het Griekse PAOK Saloniki. Daarna was hij transfervrij, waardoor hij gratis de overstap naar de ploeg van Meulensteen kan maken. Voorheen speelde de Bulgaar verder voor onder meer CSKA Sofia, Bayer Leverkusen en AS Monaco.

Met name in Manchester maakte Berbatov furore: hij scoorde 48 keer in 108 Premier League-wedstrijden en won twee landstitels met de club. De aanvaller is overigens niet de eerste oude bekende die Meulensteen verwelkomt. Eerder legde de Indiase club al verdediger Wes Brown vast, die jaren voor United speelde. Meulensteen heeft sinds juli het heft in handen bij Kerala Blasters. Vorig jaar was hij werkzaam bij Maccabi Haifa, waar zijn contract in februari werd ontbonden.