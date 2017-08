Siem de Jong keert na drie seizoenen weer terug bij Ajax

Siem de Jong keert terug bij Ajax. De club meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder een driejarig contract heeft getekend bij de Amsterdammers, die ongeveer twee miljoen euro hebben betaald om hem over te nemen van Newcastle United. De Jong vertrok in 2014 nog met veel ambitie naar Engeland, maar bij the Magpies heeft hij nooit weten te imponeren.

Voor zijn vertrek naar de Engelse promovendus speelde de 28-jarige De Jong al zijn hele profloopbaan bij Ajax. Hij speelde zeven seizoenen in de hoofdmacht en heeft 244 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld, waarin hij 78 doelpunten maakte. De Jong debuteerde op zijn achttiende in het eerste elftal van de Amsterdammers en werd uiteindelijk vier keer kampioen met de club.

OFFICIEEL! Siem de Jong is terug bij Ajax en tekent een driejarig contract in Amsterdam! #ajax #siemdejong #amsterdam Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 28 Aug 2017 om 7:41 PDT

Ook won hij met Ajax de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal en kroonde hij zich in twee seizoenen tot clubtopscorer. De Jong vertrok in de zomer van 2014 voor circa 8,7 miljoen euro naar Newcastle, maar mede door blessureleed heeft hij daar geen overweldigende indruk kunnen maken. In totaal kwam de geboren Zwitser, die zes interlands voor Oranje achter zijn naam heeft staan, in 2 seizoenen tot 22 competitiewedstrijden bij de Engelsen.

Vorig seizoen werd De Jong uitgeleend aan PSV, waarvoor hij negentien keer in actie kwam in de Eredivisie. De Jong claimde begin augustus nog dat hij wilde vechten voor een basisplaats onder Rafael Benítez, maar al snel werd duidelijk dat de Spanjaard het niet zag zitten in de middenvelder. De Jong kon ook naar het Reading van Jaap Stam verkassen, maar koos uiteindelijk voor zijn oude liefde Ajax.