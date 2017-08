‘Nieuwe Henry’ glijdt verder af: ‘Ik ben blij om in Bulgarije te zijn’

Gabriel Obertan werd op het Toulon-toernooi van 2009 uitgeroepen tot de beste speler en nadat hij al nadrukkelijk in verband was gebracht met Real Madrid tekende de Fransman een vierjarig contract bij Manchester United. Obertan slaagde echter niet op Old Trafford (27 wedstrijden, 1 doelpunt) en kon ook bij Newcastle United (77, 3 doelpunten) geen potten breken. Hij heeft nu getekend bij Levski Sofia.

“Ik ben blij om hier te zijn. Levski heeft potentie en ik ben ervan overtuigd dat we hier kunnen presteren”, aldus Obertan in een interview met Sportal. “De coach is bezig om hier iets op te bouwen en om meer Europese voetballers aan te trekken. Dit is een kans voor mij om weer structureel wedstrijden te spelen. Ik had aanbiedingen uit Turkije, maar koos voor Levski omdat ik denk dat het Bulgaarse voetbal beter bij mijn speelstijl past.”

De 28-jarige Obertan, die voorheen nog werd vergeleken met Thierry Henry, speelde bij Man United samen met onder anderen Dimitar Berbatov en heeft de Bulgaarse voetballegende al gesproken na zijn transfer: “Ik kwam hem tegen op straat en ik was blij om hem te zien. Hij vroeg of ik Bulgarije mooi vond en ik antwoordde bevestigend. Hopelijk kan Levski nog meer goede spelers aantrekken. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in. Als we zo doorgaan, komen de resultaten vanzelf.”

Obertan heeft overigens al vier wedstrijden voor Levski achter zijn naam staan, want hij kwam in actie in de competitieduels met OFK Pirin (0-3 winst), FK Dunav (2-0 winst), FK Vereyra (2-0 verlies) en Vitosha (2-0 winst). Bij zijn debuut, tegen Pirin, gaf hij een assist. Het Levski van trainer Delio Rossi staat na vijf speelronden met tien punten op de vierde plaats in de Parva Liga. De achterstand op koploper Cherno More bedraagt vier punten.