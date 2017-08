Hoedt ruilt Lazio definitief in voor Southampton

Wesley Hoedt is officieel speler van Southampton. The Saints melden dinsdagavond via de officiële kanalen dat de 23-jarige centrale verdediger is overgenomen van Lazio en zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract.

"Ik ben heel blij", reageert Hoedt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Het was een lange week, maar ik ben zo blij dat het eindelijk is afgerond. Southampton is een grote club, dus de volgende stap zal zijn om goed te spelen in de Premier League. Het is de grootste competitie ter wereld. In Italië had ik twee goede jaren, maar ik wilde altijd al in de Premier League spelen."

"Ik ben een sterke centrale verdediger met kwaliteiten aan de bal. Mijn primaire taak is verdedigen, maar ik hoop dat ik mijn balvaardige kwaliteiten ook kan laten zien bij Southampton. Ik wil samen met de club meegroeien, maar eerst is het belangrijk om gewoon te gaan spelen, me aan te passen aan de competitie en dan zien we wel waar we komen."

Lazio zou volgens diverse Engelse media een bod van zeventien miljoen euro hebben geaccepteerd. Hoedt kwam in de zomer van 2015 transfervrij over van AZ en kan op St. Mary's de opvolger van landgenoot Virgil van Dijk worden, die ongelukkig is en mogelijk gaat vertrekken. Bij AZ en Lazio heeft de Oranje-international in totaal 91 officiële wedstrijden gespeeld, waarin hij 6 keer scoorde en 1 assist afleverde.