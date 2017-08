Van Gaal even terug bij AZ: ‘Trots dat ik bij deze club heb mogen werken’

Louis van Gaal keerde afgelopen dagen even terug bij AZ. De oefenmeester werkte tussen 2005 en 2009 in Alkmaar en werd in 2009 met de club kampioen van Nederland. Nu was Van Gaal weer terug bij de Alkmaarders om de jeugdopleiding door te lichten en hij had lovende woorden over voor AZ.

“AZ heeft het heel goed voor elkaar. Wat ik hier gezien heb is ongelooflijk indrukwekkend”, zegt Van Gaal op de website van zijn voormalig werkgever. “De vele aspecten die moeten leiden tot een succesvolle jeugdopleiding zijn hier aanwezig. Deze moderne accommodatie speelt daarin een rol, maar het is vooral heel belangrijk dat AZ mensen aanstelt die verstand van zaken hebben.”

“Daar valt of staat alles mee”, vervolgt Van Gaal, die sinds vorige zomer zonder werk zit nadat hij bij Manchester United ontslagen werd. Zijn naam werd onlangs in verband gebracht met het Japanse Vissel Kobe. Hij is erg onder de indruk van zijn oude werkgever. “Er lopen hier mensen rond met stuk voor stuk een duidelijke visie. Een visie die bij AZ past. Hier wordt een nieuwe standaard neergezet. Ik ben trots dat ik bij deze club heb mogen werken.”