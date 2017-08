Hooiveld: ‘Ze had zelf ook al 180 keer het balletje opgegooid!’

Iedere woensdag verschijnt op Voetbalzone een nieuwe verhaal in de serie 'De avonturen van Jos Hooiveld' waarin de inmiddels 34-jarige verdediger vertelt over zijn roemruchte carrière in, naar eigen zeggen, 's werelds beste en slechtste competities. Verslaggever Justus Dingemanse vroeg hem tijdens zijn bezoek ook de hemd van het lijf over talloze andere zaken, zo vertelde 'Jossie' bijvoorbeeld over zijn huwelijksaanzoek waar zijn vriendin al lange tijd weinig subtiel op aandrong.