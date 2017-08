Debuut van Larsson voor Feyenoord laat voorlopig op zich wachten

Sam Larsson is pas na de komende interlandperiode inzetbaar voor Feyenoord. De van sc Heerenveen overgekomen aanvaller ontbeert wedstrijdritme en zal zodoende pas na de interlands van eind deze maand, begin volgende maand kunnen spelen. Het eerstvolgende competitieduel met Willem II komt te vroeg.

Larsson had zijn zinnen op een transfer gezet en omdat Heerenveen aanvankelijk niet wenste mee te werken aan een verkoop ging hij in staking. "Met een fysieke trainer heb ik voor mezelf getraind en ook heb ik met het tweede elftal van Heerenveen getraind. Ik voel me fit op dit moment, maar ik heb nog wel even tijd nodig om echt wedstrijdfit te worden", vertelt Larsson in gesprek met De Telegraaf.

"Daar gaan we de komende periode aan werken, zodat ik hopelijk snel mijn waarde kan bewijzen voor Feyenoord." Eerder deze zomer bleek dat Larsson zijn zinnen had gezet op een transfer, nadat hij had geweigerd om op de nieuwe teamfoto van Heerenveen te gaan. Hij meldde zich daarop ziek. Door alle strubbelingen kwam Larsson dit Eredivisie-seizoen nog niet in actie. Feyenoord wist dat Larsson niet wedstrijdfit was, maar ging toch voor de komst van de Zweed.

De overgang van Larsson van Heerenveen naar Feyenoord werd maandagmiddag officieel beklonken. De 24-jarige aanvaller tekende bij de regerend landskampioen een contract voor vier seizoenen. Larsson speelde sinds augustus 2014 voor Heerenveen, dat hem destijds van IFK Göteborg overnam. De Scandinaviër speelde in Friese dienst 98 wedstrijden, was 23 keer trefzeker en gaf 30 assists.