Keizer: ‘We kijken hoe we Dolberg en Huntelaar allebei op kunnen stellen’

Klaas-Jan Huntelaar kreeg zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die met 3-1 gewonnen werd, voor het eerst dit seizoen een basisplaats van Ajax-trainer Marcel Keizer. Dat betekende dat Kasper Dolberg op de bank plaats moest nemen, maar Keizer zoekt nog naar een manier om beide spelers in de basiself te kunnen gebruiken.

De Deen viel een kwartier voor tijd in als linksbuiten. “We weten van Kasper dat hij in de jeugd ook vanaf links heeft gespeeld. We vinden hem een spits, maar dat vinden we van Klaas-Jan ook. Af en toe kijken we naar een modus waarin we ze beiden op kunnen stellen”, zegt Keizer in gesprek met Ajax TV.

“Het liefst heb je al je doelpunten in veld staan. Dat is nu niet het geval. Misschien is het iets voor in de loop van het seizoen. Het speelt niet voor de komende weken”, besluit de oefenmeester, die Huntelaar in het duel met FC Groningen de score zag openen. Het was de eerste treffer van het seizoen voor de spits, die deze zomer terugkeerde in Amsterdam. Dolberg scoorde dit seizoen nog niet in een officiële wedstrijd.