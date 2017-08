De Jong: ‘Als je die drang niet hebt, ben je volgens mij geen echte topsporter’

Luuk de Jong stond na de 1-4 overwinning op NAC Breda met gemengde gevoelens de pers te woord. De aanvaller maakte na een uur zijn entree als invaller en was belangrijk met een assist, maar betreurt het verlies van zijn basisplaats. De Jong was vorig seizoen nog aanvoerder en de vaste spits, maar moet het nu doen met een reserverol.

Jürgen Locadia krijgt centraal in de voorhoede de voorkeur van trainer Phillip Cocu. 'Mensen die mij kennen, weten dat ik altijd strijd lever", vertelde De Jong na afloop aan Omroep Brabant. "Dat doe ik ook in deze rol." De dertienvoudig Oranje-international zegt professioneel om te gaan met zijn nieuwe rol: hij wil er op de trainingen voor zorgen dat de basisspelers klaar zijn voor de wedstrijd. "En wanneer ik zelf erin kom, wil ik zoveel mogelijk brengen."

"Het is nu eenmaal zo op dit moment. Het enige wat je kunt doen is keihard knokken op de training", weet De Jong. "Ik heb altijd begrip voor de keuze van de trainer. Elke speler die op de bank zit, vindt dat hij moet spelen. Als je die drang niet hebt, ben je volgens mij geen echte topsporter." De kans bestaat dat de voormalig aanvoerder deze zomer nog transfereert, gaf technisch manager Marcel Brands eerder al toe. Zelf weet De Jong niet wat er gaat gebeuren. "Daar kan ik moeilijk wat over zeggen. Ik doe keihard mijn best bij PSV."