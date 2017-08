Veltman reageert op forse kritiek: ‘Er wordt extra op me gelet’

Ajax herstelde zich zondagmiddag op eigen veld tegen FC Groningen van de midweekse nederlaag in de Europa League tegen Rosenborg BK. Het elftal van Marcel Keizer zegevierde dankzij doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech en Lasse Schöne met 3-1, waardoor de rust even lijkt te zijn wedergekeerd in Amsterdam.

"De sfeer was de afgelopen weken wat minder en dat is begrijpelijk als je kijkt naar wat er is gebeurd en de tegenvallende resultaten. Ik zag net eindelijk weer eens lachende gezichten in de kleedkamer", vertelt aanvoerder Joël Veltman na afloop tegen Metro. De rechterverdediger was afgelopen week zelf het mikpunt van kritiek. Zo spraken analisten Arnold Bruggink en Ronald de Boer openlijk hun twijfels uit over diens leidinggevende capaciteiten.

Veltman heeft de kritiek meegekregen. "Ik vind het wel een beetje makkelijk om te zeggen dat ik een slechte aanvoerder ben", reageert hij. "Ik weet ook wel dat het beter kan. De kritiek op mijn spel was terecht, maar dat staat los van het aanvoerderschap. Hoe weten zij nu hoe ik me gedraag tijdens trainingen en in de kleedkamer?", vraagt de verdediger zich hardop af.

"Ik heb sowieso het gevoel dat ik eerder kritiek krijg als persoon dan iemand anders en dat is als aanvoerder van Ajax alleen maar meer geworden", vervolgt Veltman. "Er wordt extra op me gelet. Ik loop al een tijdje mee en heb dat al lang geaccepteerd. Die band voelt niet als een extra last. Ik droeg hem vorig seizoen ook af en toe en dat scheelt."