Wenger kritisch op arbitrage: ‘We maakten een geldig doelpunt’

Arsenal verloor zaterdagavond van Stoke City met 1-0 door een knappe goal van Jesé Rodríguez. The Gunners forceerden een slotoffensief en Alexandre Lacazette leek twintig minuten voor tijd de gelijkmaker te scoren. De goal van de spits werd echter afgekeurd wegens buitenspel en en die beslissing van de arbitrage kon niet op de goedkeuring rekenen van Arsène Wenger.

"Ik vind dat we een doelpunt hebben gemaakt en dat het geen buitenspel was", aldus de manager van Arsenal na afloop van de wedstrijd in gesprek met BT Sport. "Het was een hele makkelijke beslissing. Toen de bal werd gespeeld (door Oliver Giroud, red.), stond Lacazette niet buitenspel. Het is een hele frustrerende avond. We hebben voldoende kans gecreëerd, maar we scoorden niet."

"We weten dat in dit soort wedstrijden het belangrijk is om geen fout te maken", vervolgt de Fransman. "Maar direct na de rust waren we aan het slapen achterin en dat hebben we geweten. Na de goal speelden we de bal niet snel genoeg rond en combineerden we niet goed." Tegenover de BBC uitte Wenger wederom zijn frustratie over de beslissing van de arbitrage: "We waren ongelukkig. We maakten een geldig doelpunt. Het verlies is moeilijk te accepteren."