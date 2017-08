FC Twente voert gesprekken met transfervrije El Hamdaoui

FC Twente is in gesprek met Mounir El Hamdaoui, zo meldt Voetbal International zondagochtend. De Tukkers versterkten zich deze zomer al met spitsen Tom Boere en Marko Kvasina, maar ziet dus ruimte voor nog een aanvallende versterking.

El Hamdaoui speelde op 26 januari zijn laatste wedstrijd. Hij kwam toen uit voor Al Ta'awon uit Saudi Arabië, maar is inmiddels transfervrij. Mede door blessureproblemen kwam hij vorig seizoen slechts twaalf keer in actie in de competitie. El Hamdaoui werd in januari 2016 bij AZ weggeplukt bij het Qatarese Umm Salal, dat hem een halfjaar onder contract had.

De 33-jarige Rotterdammer speelde in Nederland voor Excelsior, Willem II, AZ, Ajax en nogmaals AZ, in de eerste helft van het seizoen 2015/16. Mocht hij tekenen bij Twente, dan wordt hij alweer de tiende zomeraanwinst. Behalve Boere en Kvasina kwamen ook Alexander Laukart, Danny Holla, Michael Liendl, Haris Vuckic, Isaac Buckley-Ricketts, Jorn Brondeel en Nikola Gorgjev naar de club.