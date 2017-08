Hughes lyrisch: ‘Hij gaat de Premier League veel moois brengen’

Jesé Rodríguez beleefde een droomdebuut bij Stoke City. The Potters wonnen zaterdag met 1-0 van Arsenal door een knappe goal van de 24-jarige Spanjaard, die een jaar wordt gehuurd van Paris Saint-Germain. De aanvaller maakt indruk bij zijn nieuwe club en Mark Hughes is zeer tevreden over het spel van zijn aanwinst.

"Ik denk dat, afgaande op zijn acties tegen Arsenal, iedereen wel begrijpt waarom we hem graag wilden hebben", citeerde Sky Sports de manager van Stoke City, na afloop. "Iedereen gaat van zijn spel genieten en hij zal de Premier League veel moois brengen als het seizoen vordert. Zijn veelzijdigheid en flexibiliteit zijn perfect. Hij heeft weinig getraind en heeft drie dagen voorbereiding gehad, dus het was een risico."

Jesé had in Parijs geen uitzicht op speeltijd en werd in de tweede helft van afgelopen seizoen al bij Las Palmas gestald. "Hij maakte een fantastische goal, een echte spitsengoaltje van een topspeler. Maar het was inderdaad een gok, omdat hij zo weinig heeft getraind", vervolgde Hughes. "Ik vond dat ik de gok wel kon nemen, afgaande op wat ik van hem op de training zag én zijn wil om te spelen en indruk te maken. Het was de moeite waard dat risico te nemen. Gelukkig heeft het zijn vruchten afgeworpen."