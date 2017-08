Heerenveen-doelman geeft assist in extra tijd: ‘Ik zag hem vrijstaan...’

Doelman Wouter van der Steen speelde zaterdagavond een belangrijke rol in de competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo. Niet alleen had hij enkele goede reddingen in huis, ook verzorgde hij in de extra tijd nota bene de assist op de debuterende Nemanja Mihajlovic. Het duel eindigde daardoor in extremis in 1-1.

"Ik zag hem vrijstaan… Nee onzin, de bal waait echt over Henk Veerman heen. Top dat hij uiteindelijk zo binnenvalt", reageerde Van der Steen, de vervanger van de geblesseerde Warner Hahn, laconiek in gesprek met FOX Sports. De doelman voorkwam na rust dat Heracles via Kristoffer Peterson en Paul Gladon op 0-2 kwam. "Ik ben blij dat ik op deze manier belangrijk kan zijn voor het elftal."

Van der Steen hoopt dat hij een goede indruk maakt op de technische staf, zeker nu Hahn afwezig is. Hij was vorig seizoen de stand-in van de vertrokken Erwin Mulder. "Ik heb wel het gevoel dat ik er klaar voor ben, ik denk dat ik het aankan. Het is aan mij om dit over een langere fase vol te houden."