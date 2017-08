Kanon woest na theater Vlaar: ‘Je bent een acteur, ik wacht op je’

Wilfried Kanon beleefde zaterdagavond een rampzalige avond. De verdediger van ADO Den Haag kon in de uitwedstrijd tegen AZ al na een half uur spelen inrukken met zijn tweede gele kaart, waarna de ploeg uit de Hofstad met 2-0 onderuitging. Kanon haalde nog voordat het laatste fluitsignaal geklonken had in Alkmaar via social media hard uit naar Ron Vlaar.

Vlaar stortte na licht contact met Kanon ter aarde in het strafschopgebied van ADO, waarna scheidsrechter Danny Makkelie een penalty toekende aan de thuisploeg en de Ivoriaanse verdediger van het veld stuurde met rood. Kanon richtte zich vervolgens via Twitter tot Vlaar: "Je bent een acteur, ik wacht op je voor de wedstrijd in de terugronde", schreef hij in de slotfase van het duel.

De tweet is inmiddels verwijderd. Vlaar zegt zich hoe dan ook van geen kwaad bewust te zijn. "Dat moet hij vooral blijven vasthouden", reageert hij voor de camera van FOX Sports op de beschuldigingen van Kanon. "Ik ben hier niet schuldig. Hij gaf de aanleiding. De scheidsrechter zag het en dan gebeurt dat gewoon. Ik ging voor de bal. Met een arm iemand tegenhouden doe je zelf ook, maar als het aanhoudt kan ik niks anders dan dat doen. Dan word ik gewoon belemmerd."