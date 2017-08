Vroege rode kaart breekt ADO Den Haag op tegen AZ

AZ heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Het elftal van John van den Brom rekende op eigen veld af met ADO Den Haag, dat nog in de eerste helft verder moest met tien man na een rode kaart van Wilfried Kanon en uiteindelijk met 2-0 onderuitging. AZ herstelde zich zo goed van de nederlaag op de openingsspeeldag tegen PSV, terwijl ADO nog altijd op zijn eerste punt wacht.

Sleutelmoment in de wedstrijd was een overtreding na een klein half uur spelen van Kanon in het strafschopgebied van de bezoekers op Ron Vlaar. De centrumverdediger van ADO kon inrukken met zijn tweede gele kaart van de avond, waarna Wout Weghorst AZ vanaf elf meter aan de leiding bracht: 1-0. Een hard gelag voor de bezoekers, die nochtans uitstekend uit de startblokken waren geschoten in het AFAS Stadion.

ADO was zeker niet de onderliggende partij in de openingsfase en was na een kwartier bijzonder dicht bij de openingstreffer geweest. Pogingen van Tom Beugelsdijk en Björn Johnsen konden echter ternauwernood onschadelijk gemaakt worden door Marco Bizot. Het elftal van Alfons Groenendijk werd na de rode kaart van Kanon met de rug tegen de muur gezet, maar slaagde er desondanks in de schade te bepreken tot aan de rust.

Na de onderbreking maakte AZ vrijwel onmiddellijk jacht op de 2-0. De ploeg van Van den Brom was meermaals gevaarlijk voor het doel van Robert Zwinkels, maar het duurde tot halverwege de tweede helft voordat het verzet van ADO definitief gebroken was. Marko Vejinovic legde het leder uit een hoekschop op het hoofd van Guus Til, die boven zijn directe tegenstander uitsteeg en het net vervolgens vakkundig liet bollen. Levi Garcia was vlak voordat Til het duel definitief op slot gooide al dicht bij een doelpunt geweest, maar de invaller schoot voor een vrijwel leeg doel naast. Die misser deerde AZ uiteindelijk echter niet.