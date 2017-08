‘Hij kan fantastisch voetballen, maar bij Feyenoord vraagt men meer’

Sam Larsson lijkt zijn gewenste zomertransfer toch nog te krijgen. Feyenoord zou vrijdagavond met sc Heerenveen een akkoord hebben bereikt over een transfer van de Zweedse vleugelaanvaller, die al weken op ramkoers ligt met de Friese club. Volgens Gertjan Verbeek is het geen zekerheid dat Larsson zal slagen in De Kuip.

De ex-trainer van zowel Heerenveen als Feyenoord erkent de kwaliteiten van Larsson, maar benadrukt dat de creatieveling in Rotterdam-Zuid meer inzet aan de dag zal moeten leggen dan dat hij gewend is. "Hij zal zijn instelling zeker een kwartslag moeten gaan draaien. Doet hij dat niet dan staat hij zo buitenspel bij Feyenoord", voorspelt Verbeek voor de camera van FOX Sports.

Verbeek trekt de vergelijking met Bilal Basacikoglu, die drie jaar geleden de overstap van Heerenveen naar Feyenoord maakte. "Hij ging ook na een paar aardige wedstrijden voor Heerenveen te hebben gespeeld naar Feyenoord. Dat liep ook niet zoals hij hoopte. Nu gaat Larsson dus ook die kant op. Hij kan fantastisch voetballen, maar bij Feyenoord vraagt men wel wat meer van je", besluit hij.