Offensief van Arsenal blijkt vruchteloos na droomdebuut Jesé

Arsenal is zaterdagavond tegen de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen opgelopen. Op bezoek bij Stoke City maakte debutant Jesé Rodríguez het verschil: 1-0. Arsenal zocht bezield naar de gelijkmaker, maar was uiteindelijk niet succesvol. Het betekent voor Stoke de eerste overwinning, terwijl Arsenal vorige week nog met 4-3 won van Leicester City.

Bij Stoke City was Erik Pieters op links opgesteld, maar de aandacht ging vooral uit naar Rodríguez. The Potters maakte woensdag bekend de aanvaller te huren van Paris Saint-Germain en trainer Mark Hughes liet hem meteen starten. Binnen enkele minuten stelde Rodríguez doelman Petr Cech uit een lastige hoek voor het eerst op de proef. Aan de overzijde voorkwam Jack Butland dat Aaron Ramsey op aangeven van Alexandre Lacazette de score opende. Arsenal leek de controle te verkrijgen en meldde zich via Danny Welbeck, Ramsey en Granit Xhaka. Bovendien kwam Stoke goed weg, toen een handsbal van Pieters in het strafschopgebied niet werd bestraft.

Toch liet Stoke zich bepaald niet onbetuigd. De gastheer had na een halfuur eigenlijk op voorsprong moeten komen, nadat aanwinst Eric Maxim Choupo-Moting een uitstekende voorzet afleverde op Ryan Shawcross. Die had vanaf elf meter een vrije kopkans, maar kreeg de bal niet goed richting doel. In het regenachtige Britannia Stadium liet de afronding van beide ploegen te wensen over en daarom bleef het voor rust bij 0-0. Na de onderbreking duurde het echter niet lang voordat Stoke de leiding greep. Slordig balverlies van Arsenal leidde tot de openingstreffer van Rodríguez.

De huurling stoomde op, bediende Saido Berahino en werd vervolgens weer gevonden door zijn ploeggenoot. In het strafschopgebied plaatste Rodríguez de bal in de verre hoek, buiten bereik van Cech. Arsenal zette vervolgens nog nadrukkelijker aan, maar Butland kwam in de fase na het doelpunt niet echt in de problemen. Wel verrichtte hij meerdere comfortabele reddingen, terwijl een handsbal van Kurt Zouma geen strafschop opleverde. Collega Cech moest zich strekken na een kopbal van Berahino, die volgde op een goede voorzet van Pieters. Halverwege de eerste helft moest Butland wel serieus in actie komen na een inzet van Welbeck van dichtbij.

Het tempo lag hoog en het was een vermakelijke tweede helft, waarin de druk van Arsenal steeds verder toenam. Lacazette dacht de gelijkmaker binnen te knallen na een fraaie hakbal van Olivier Giroud, maar stond een fractie buitenspel en dus werd het doelpunt afgekeurd. Een blessurebehandeling voor Pieters, die uiteindelijk verder kon na een tackle van Shkodran Mustafi, haalde de angel enigszins uit het offensief van Arsenal. Stoke overleefde in de vijf minuten durende blessuretijd en boekte de eerste zege van het seizoen.