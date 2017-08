Hoedt verandert van mening na miljoenenbod en dient transferverzoek in

Wesley Hoedt heeft een transferverzoek ingediend bij Lazio, zo bevestigt trainer Simone Inzaghi zaterdag. De verdediger wordt door Southampton gezien als eventuele opvolger van Virgil van Dijk en the Saints zouden al een bod van zeventien miljoen euro hebben uitgebracht. Lazio lijkt open te staan voor een vertrek van de Nederlander.

"Hoedt heeft gevraagd of hij mag vertrekken. Hij wil meer spelen", laat Inzaghi weten via de officiële kanalen van de club. "Als Hoedt daadwerkelijk vertrekt, zijn we genoodzaakt een verdediger aan te trekken." De viervoudig international van Oranje, die deel uitmaakt van de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije, speelt sinds de zomer van 2015 voor de Romeinse club.

Hoedt maakte transfervrij de overstap van AZ en tekende een contract tot medio 2019. Hij kwam sindsdien tot 48 competitieduels en 2 doelpunten. Eerder deze maand werd de centrale verdediger ook in verband gebracht met het Everton van Ronald Koeman. In juli liet Hoedt nog weten zijn keuze al te hebben gemaakt: "Ik wil hier blijven. Ik ben op dit moment erg tevreden hier", zei hij toen nog.