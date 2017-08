Man United voor tweede wedstrijd op rij goed voor vierklapper

Manchester United begon het seizoen vorige week met een overtuigende 4-0 overwinning op West Ham United en heeft zaterdagmiddag dezelfde cijfers neergezet tegen Swansea City. The Red Devils hadden het op bezoek in Wales lange tijd niet eenvoudig en stonden tot de tachtigste minuut door een goal van Eric Bailly slechts met 0-1 voor. Romelu Lukaku, Paul Pogba en Anthony Martial zorgden in een tijdsbestek van vier minuten echter voor een overtuigende 0-4 als eindresultaat.

In een veelbelovende eerste tien minuten troffen beide ploegen al meteen de lat. Jordan Ayew mocht aan de linkerkant opstomen en lepelde wat een voorzet leek boven de kansloze David de Gea op het aluminium. Lukaku was daarna aan de overkant het eindstation van een snelle counter, maar hij kwam niet tot een schot. Phil Jones mocht enkele minuten daarop vrij inkoppen uit een vrije trap en trof eveneens de dwarsligger.

Na dat stormachtige begin daalde het tempo, en daarmee de amusementswaarde, aanzienlijk. United, dat met Daley Blind in de basis begon, had moeite om een gaatje te vinden in de witte muur van Swansea, terwijl de thuisploeg loerde op een kansje. Marcus Rashford kreeg met nog tien minuten te spelen een opgelegde kans toen hij alleen door mocht richting Lukasz Fabianski, maar zijn stift eindigde in de handen van de doelman.

Manchester United maakt in de slotfase gehakt van Swansea City Football Club! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 19 augustus 2017

Bailly voorkwam echter dat United en the Swans met een 0-0 gelijkspel de kleedkamer in gingen. Fabianski had met een uiterste krachtsinspanning nog wel antwoord op een kopbal van Pogba uit een corner, maar de Ivoriaan kon de rebound vervolgens simpel binnen tikken. De Welshmen gingen na de thee op zoek naar de gelijkmaker en slaagden erin om United bij vlagen met de rug tegen de muur te zetten.

Met nog ruim twintig minuten spelen bracht het inbrengen van Luciano Narsingh, die zich bij de aan de aftrap verschenen Leroy Fer voegde, het aantal Nederlanders op het veld op drie. De vleugelspeler kon echter niet voor het verschil zorgen en zag United in de laatste tien minuten uitlopen. Lukaku verdubbelde de voorsprong na een slim balletje van Henrikh Mkhitaryan en de Armeniër was ook de aangever voor de 0-3 van Pogba. De Fransman wipte de bal op knappe wijze over de aanstormende Fabianski heen. Invaller Martial zette de eindstand uit de counter op 0-4.