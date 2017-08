Klopp beschermt ‘groot talent’: ‘Waarom? Omdat hij achttien jaar is’

Trent Alexander-Arnold klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij Liverpool. De rechtsback speelde dinsdagavond tegen TSG Hoffenheim (1-2 winst) zijn veertiende wedstrijd in het eerste elftal en kwam uit een vrije trap op fraaie wijze tot scoren. De kans is aanwezig dat hij zaterdag wederom minuten gaat maken voor the Reds.

Liverpool neemt het op tegen het Crystal Palace van Frank de Boer. Jürgen Klopp wil niet verklappen dat Alexander-Arnold gaat starten en benadrukt in de Engelse media dat hij voorzichtig is met het talent: “Het is goed voor hem om wedstrijden te spelen en om de boel zo te begrijpen, maar ik denk niet dat we hem vijf wedstrijden in veertien dagen kunnen laten spelen, bijvoorbeeld. Waarom niet? Omdat hij achttien is.”

“Ja, hij is een groot talent, maar ik vind dat we het niet te vaak over hem moeten hebben. Ik wil namelijk naar een situatie toe waarin zo’n speler zich verder kan ontwikkelen en waarin die ook fouten mag maken. Hij is een jonge speler met meer kwaliteit dan anderen, zeker. Dan heb ik het niet alleen over zijn doelpunt, de vrije trap. Zijn passes waren ook erg goed”, aldus Klopp.

“Hij heeft nog veel te leren en staat nog voor vele uitdagingen. Totdat hij 35 of 36 jaar oud is en klaar is met zijn carrière, heeft hij nog een lange weg te gaan. Toch heeft hij al in de Champions League gespeeld en gescoord en dat is erg mooi. Maar met jonge spelers gaat het vaak met pieken en dalen”, besluit Klopp. Als hij Alexander-Arnold niet opstelt tegen Palace, dan verschijnt Joe Gomez waarschijnlijk aan de aftrap.