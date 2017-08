Cocu: ‘Pas als er een streep doorheen gaat, kijken we naar een alternatief’

PSV kan de komst van de gewenste linksback Douglas Santos dit weekend of kort daarna afronden, zo meldde het Eindhovens Dagblad vrijdag. De 23-jarige Braziliaan van Hamburger SV wil graag naar Eindhoven komen en de persoonlijke voorwaarden waaronder dit kan gebeuren, zullen geen grote problemen meer opleveren.

Het uitblijven van meer versterkingen zorgt in Eindhoven klaarblijkelijk niet voor scheve gezichten. Phillip Cocu wijst naar de vasthoudendheid van PSV in onderhandelingen over een voetballer. De aanhouder wint, zo is het credo. "Soms zorgt een iets langere adem voor succes om een speler binnen te halen", verwijst de oefenmeester van PSV in gesprek met De Telegraaf naar de eerdere transfers van onder anderen Hirving Lozano, Gaston Pereiro en Bart Ramselaar.

"We brengen een speler in kaart met onze scouts, met technisch manager Marcel Brands en met de technische staf. Als we allemaal zijn overtuigd, gaan we echt voor die speler", legt Cocu uit. "Pas als er een streep doorheen gaat, kijken we naar een alternatief. Alleen betekent dat wel dat we soms iets langer geduld moeten hebben dan we eigenlijk zouden willen. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet voor een trainer."

De komst van Santos is al weken topprioriteit voor PSV en de Eindhovenaren zijn niet van het plan-A zijn afgestapt. Cocu gaat ervan uit dat er nog minimaal een speler bijkomt en hoopt niet dat er in het restant van de zomerse transfermarkt nog veel mutaties in zijn selectie zullen plaatsvinden.