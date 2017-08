‘Het was niet goed wat mijn vriendin deed, ik heb het met haar daarover gehad’

Met zeven competitiedoelpunten besloot Loris Brogno de afgelopen voetbaljaargang als clubtopscorer van Sparta Rotterdam, maar de Belg hoefde in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen niet te rekenen op een basisplaats. Alex Pastoor hield de vleugelspits tegen VVV-Venlo negentig minuten op de bank en dat was overduidelijk tegen het zere been van diens vriendin Beverlly Van Petegem.

Van Petegem was er als de kippen bij na de met 3-0 verloren seizoensouverture om haar onvrede te uiten. "Ik vind het heel jammer voor Sparta, maar het is geen verrassing als je je topscorer op de bank zet!", schreef zij onder een foto van Pastoor op Instagram. "Als trainer is het je taak om de beste spelers te laten spelen, niet de spelers die je aardig vindt!!"

Brogno en Pastoor hebben deze week om de tafel gezeten. "Ik heb hierover een gesprek met de trainer gehad. Het is goed gepraat", zo laat de aanvaller in gesprek met RTV Rijnmond weten. "Het was niet goed wat mijn vriendin deed. Ik heb het ook met haar daarover gehad. Het is klaar." Brogno benadrukt dat hij honderd procent fit is en klaar is om te spelen wanneer Pastoor dat nodig acht. "Ik train altijd hard en moet doorgaan, dat is het belangrijkste voor mij."