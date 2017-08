Van Gaal terug bij AZ: ‘Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee’

Louis van Gaal zou in de belangstelling staan van Vissel Kobe, dat onlangs trainer Nelsinho de laan uitstuurde. Het avontuur in Japan zou voor de werkloze trainer zijn eerste baan buiten Europa betekenen. Momenteel bevindt de 66-jarige oefenmeester zich echter bij AZ, waar hij de jeugdopleiding aan het doorlichten is.

De KNVB geeft clubs uit de Eredivisie regelmatig de mogelijkheid om de eigen opleiding te laten evalueren door deskundigen en de Alkmaarders dachten gelijk aan Van Gaal. "De KNVB faciliteert dat. Wij hebben gevraagd of Louis van Gaal dat zou willen doen, en dat wilde hij. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee", zegt Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van AZ, in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

Van Gaal was van 2005 tot 2009 trainer van AZ, de club waarmee hij in zijn laatste jaar kampioen werd. Daarna ging hij aan de slag bij Bayern München en het Nederlands elftal. Van Gaal zit sinds hij in mei 2016 werd ontslagen bij Manchester United zonder club. Hij werd in een eerder stadium in verband gebracht met een hoge bestuursfunctie bij de KNVB, maar lijkt dit door de naderende aanstelling van Eric Gudde en Jan Smit te kunnen vergeten.