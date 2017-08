‘Je kunt zien dat hij een Rotterdamse jongen is, hij heeft schijt aan alles’

Jan-Arie van der Heijden is onder de indruk van Justin Bijlow. De negentienjarige doelman, die afgelopen zondag voor Feyenoord debuteerde in De Kuip tegen FC Twente (2-1), moest een goal incasseren, maar keepte verder een goede wedstrijd. De verdediger van de Rotterdammers prijst de attitude van de jonge sluitpost.

"Justin heeft het echt goed gedaan en dat is knap, want er stond natuurlijk wel wat druk op voor hem", zegt Van der Heijden in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Zijn hele familie zat op de tribune bij het doel. Maar op trainingen heeft hij het vertrouwen van zijn ploeggenoten afgedwongen." Mogelijk staat Bijlow tegen Excelsior wederom onder de lat, gezien het feit dat Brad Jones nog enigszins kampt met een rugblessure.

Omdat Kenneth Vermeer ook nog steeds uitgeschakeld is met een blessure, kan Bijlow zondag tegen de Kralingers zijn tweede duel als doelman van Feyenoord afwerken. "Hij traint goed en straalt echt iets uit", vervolgt Van der Heijden. "Ja, je kunt zien dat hij een Rotterdamse jongen is. Hij heeft schijt aan alles en doet gewoon zijn ding. Dat is mooi om te zien."