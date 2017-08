Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Excelsior - Feyenoord

Regerend landskampioen Feyenoord startte het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een 2-1 zege op FC Twente. Stadsgenoot Excelsior pakte op de eerste speeldag eveneens drie punten, op bezoek bij Willem II (1-2). Opta blikt vooruit op de onderlinge ontmoeting in het Van Donge & De Roo Stadion, zondag vanaf 12.30 uur.

o Feyenoord wist van de laatste negen competitiewedstrijden tegen Excelsior alleen de meest recente niet te winnen, toen de ploeg na de 3-0 nederlaag het kampioenschap een week uit moest stellen.

o De drie punten tegen Feyenoord in mei betekende de 99e Eredivisie-overwinning in eigen huis van Excelsior. Een nieuwe zege zou naast de honderdste ook de derde thuiszege op rij zijn voor de Kralingers en dus de langste reeks sinds augustus 2010.

o Excelsior was in het vorige Eredivisie-seizoen met negen punten de meest succesvolle ploeg in onderlinge duels tussen Rotterdamse clubs (Feyenoord zes, Sparta Rotterdam drie).

o Excelsior en Feyenoord zijn, samen met PSV, de enige clubs die in 2016/17 de eerste twee duels van het Eredivisie-seizoen wonnen en die prestatie bij een zege dit weekend kunnen herhalen.

o De Kralingers zijn nu twee thuisduels op rij zonder tegengoals in de Eredivisie. Een derde clean sheet zou de langste reeks sinds maart 1986 betekenen (toen ook drie) voor Excelsior.

o Stanley Elbers maakte vier van zijn acht Eredivisie-treffers tegen Rotterdamse clubs, waaronder één in elk van zijn laatste twee Eredivisie-duels met Feyenoord (twee tegen Sparta Rotterdam).

o Feyenoord noteerde in de laatste zes uitwedstrijden meer nederlagen (drie) dan zeges (twee) en hield in deze zes uitduels slechts één keer de nul.

o Feyenoord verloor zeven van de laatste tien Rotterdamse derby’s in de Eredivisie die buiten De Kuip werden gespeeld (drie zeges), terwijl de club in eigen huis juist de laatste zestien derby’s wist te winnen.

o Jens Toornstra, die in het vorige Eredivisie-seizoen alleen in De Kuip trefzeker was (veertien keer), scoorde in de competitie op vreemde bodem tegen geen ploeg vaker dan tegen Excelsior (drie keer, gelijk met Heracles).

o Doordat Dario Dumic niet in actie kwam voor FC Utrecht op de eerste speeldag is Eric Botteghin momenteel de veldspeler met de meeste Eredivisie-minuten zonder er één te missen (3330, of 55,5 uur).